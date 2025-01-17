ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины

Правоохранители задержали жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, севастополец «инициативно вступил в чат- контакт мессенджера Telegram», координируемый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины для ведения в РФ разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Собираемая мужчиной информация предназначалась для последующего нанесения ударов по российским военным объектам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее управление ФСБ по Хабаровскому краю заявило о задержании жительницы Хабаровска, которая собирала сведения о РФ для Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Злоумышленницу заключили под стражу.