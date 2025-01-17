Полуголый мужчина в одних трусах выпрыгнул из окна жилого дома с 8-го этажа в Щербинке в Москве, сбегая от проститутки. По данным Mash, он остался жив и рассказал, что решился на отчаянный шаг, так как секс-работница заперла его в квартире.

По данным источника, горожанин смог приземлиться на короб кондиционера на 7-м этаже, что спасло ему жизнь. Инцидент произошел в жилом комплексе «Остафьево».

В результате москвича удалось достать спасателям. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что москвичка попыталась сжечь супруга. 36-летняя женщина подожгла футболку мужа, а сама выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.