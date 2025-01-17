Шесть самолетов увернулись от падавших из космоса обломков корабля Starship

Шесть пассажирских самолетов были вынуждены экстренно изменить курс, чтобы избежать столкновения с фрагментами космического корабля Starship.

Это произошло над Карибским районом у Доминиканы. Пять дальнемагистральных лайнеров Airbus и Boeing 767 оперативно развернулись и сделали по нескольку кругов, пока по их курсу падали в воду падающие из космоса обломки.

Маск назвал причину крушения корабля Starship

Напомним, в ночь на 17 января американский космический корабль Starship взорвался во время седьмого тестового запуска вскоре после взлета. По словам главы компании SpaceX Илона Маска, причиной аварии стала утечка топлива или кислорода.