Повару российского детсада отрезало четыре пальца мясорубкой

В городе Елизово Камчатского края повару детского сада мясорубка отрезала четыре пальца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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По его данным, травмы при приготовлении еды получила 62-летняя женщина. Она отвлеклась, когда измельчала продукты. Пострадавшую доставили в больницу, врачи смогли спасти только один палец на левой руке. Обстоятельства случившегося выясняются.

10 января в Санкт-Петербурге школьник отрезал себе палец на уроке труда, когда ученикам дали задание распилить доску. Пытаясь его выполнить, 13-летний мальчик задел палец.

До этого в Москве мужчина взорвал петарду во время вечеринки в пивном баре и лишился пальца. В баре ему дали взорвать петарду в честь дня рождения заведения, но мужчина забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке.