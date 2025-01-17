Расследование уголовного дела Яны Джоган, назвавшей строителей «русней», завершили. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Елена Пономарева.

— Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили, — цитирует ее слова РИА Новости.

Осенью 2024 года женщина выкрикивала националистические высказывания в коридоре многоэтажного дома в Некрасовке в адрес строителей. Она назвала их «русней» и угрожала пистолетом. Ей вменили статью о хулиганстве, которая предусматривает до семи лет тюрьмы. Позднее Кузьминский районный суд Москвы отправил Джоган в СИЗО.

Позже СМИ сообщали, что Яне Джоган грозит 25 лет колонии по статьям о государственной измене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. По словам ее родителей, она начала увлекаться радикальными украинскими движениями с 2010 года.