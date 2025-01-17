Связанные с КНР хакеры взломали компьютер министра финансов США

Хакеры, якобы имеющие отношение к правительству Китая, получили незаконный доступ к ряду файлов в компьютере министра финансов США Джанет Йеллен. С таким утверждением выступило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, в распоряжении хакеров оказались около 50 незасекреченных файлов, которые хранились на принадлежащем главе Минфина устройстве. Кроме того, взлому подверглись компьютеры первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, а также и. о. заместителя министра финансов США Брэдли Смита, пишет Bloomberg.

В начале января газета The Washington Post утверждала, что связанные с КНР хакеры якобы взломали отвечающее за введение санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и офис Йеллен. По словам источников издания, Пекин мог получить данные о тех, кого Вашингтон рассматривает в качестве потенциальных целей для новых санкций.

В конце октября прошлого года в посольстве КНР в Вашингтоне заявили ТАСС, что США следует прекратить совершать хакерские атаки по всему миру и воздержаться от клеветы в адрес других стран под предлогом обеспечения кибербезопасности. "США сами являются источником и крупнейшим исполнителем кибератак", - отметил представитель дипмиссии, комментируя заявление ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США.