На Украине задержали россиянина, пытавшегося пешком попасть в Словакию

Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно попасть в Словакию. Об этом сообщила в госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

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"Гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился на Украине, решил искать "лучшей жизни" в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно", - говорится в сообщении.

По данным службы, мужчина "выпил бутылку водки для храбрости", после чего заблудился в приграничном селе, где потерял все вещи и был избит местными жителями. В итоге россиянина задержали в 50 метрах от границы.

В отношении него составили материалы об административном правонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении его из страны. 7 января сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. За попытку незаконного пресечения границы ему выписали административный протокол.