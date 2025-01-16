В Испании нейтрализовали мужчину, напавшего с ножами на прохожих

Испанская полиция нейтрализовала мужчину, который напал на прохожих с двумя ножами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что преступление произошло в городе Торрент в провинции Валенсия. Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина набросился на представителей правоохранительных органов — в итоге его ранили из табельного ружья.

Сейчас задержанный находится в больнице. Согласно имеющейся информации, он находится в сознании.