Стала известна возможная причина массового отравления под Красноярском

Стала известна возможная причина массового отравления постояльцев санатория «Сосновый бор» в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК.

Согласно версии СУСК, постояльцы могли отравиться омлетом. Как считают следователи, блюдо могло приготовлено из просроченных яиц.

«Отдыхающие ели омлет, следователи изъяли партию яиц, есть подозрение, что они просрочены», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в «Сосновом бору» отравилось как минимум 32 человека, при этом пятеро из них были госпитализированы. Все постояльцы санатория — люди пожилого возраста, приехавшие по социальным путевкам. По факту отравления было возбуждено дело.