Стала известна возможная причина массового отравления под Красноярском

Стала известна возможная причина массового отравления постояльцев санатория «Сосновый бор» в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК.

Стала известна возможная причина массового отравления под Красноярском
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Согласно версии СУСК, постояльцы могли отравиться омлетом. Как считают следователи, блюдо могло приготовлено из просроченных яиц.

«Отдыхающие ели омлет, следователи изъяли партию яиц, есть подозрение, что они просрочены», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в «Сосновом бору» отравилось как минимум 32 человека, при этом пятеро из них были госпитализированы. Все постояльцы санатория — люди пожилого возраста, приехавшие по социальным путевкам. По факту отравления было возбуждено дело.