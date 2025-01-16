Блиновский отказался комментировать уголовное дело Пашаева

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отказался комментировать уголовное дело находящегося в СИЗО бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом он сам заявил журналистам.

"По делу Пашаева никаких комментариев. Я был очень рад увидеть сегодня свою супругу", - заявил Блиновский в беседе с журналистами после ее допроса в Савеловском суде Москвы.

Бывший адвокат Эльман Пашаев был арестован военным судом в середине сентября, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его жену - блогера Елену Блиновскую - по делу о неуплате налогов. Признанный потерпевшей стороной Блиновский на очной ставке с Пашаевым заявил, что передал ему $100 тыс.

Санкция вменяемой Пашаеву статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, которое проверяет его на причастность к другим эпизодам преступления. По его словам, материалы дела сфабрикованы по заявлению Блиновского.