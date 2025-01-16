Еще пятерых фигурантов осудили по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Следственный комитет (СК) сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы были осуждены еще пять фигурантов. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, еще семь фигурантов были объявлены в розыск, из них три организатора. Всего же к беспорядкам причастны 142 человека, было заведено 28 судебных дел.

«В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.

Ранее суд вынес приговор четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.