В санатории Красноярского края отравились 32 отдыхающих

Больше 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в санатории на озере Тагарское на юге Красноярского края. Пять человек госпитализированы, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по региону.

"32 отдыхающих из санатория "Сосновый Бор" у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, 5 госпитализированы", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что по факту отравление возбуждено уголовное дело.