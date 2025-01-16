В санатории Красноярского края отравились 32 отдыхающих
Больше 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в санатории на озере Тагарское на юге Красноярского края. Пять человек госпитализированы, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по региону.
"32 отдыхающих из санатория "Сосновый Бор" у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, 5 госпитализированы", - сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что по факту отравление возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья). Кушали омлет, все [в возрасте] 60 плюс. Почувствовали себя плохо сегодня. Тошнота, головокружение, повышенная температура", - сказал собеседник агентства.