В Вологде задержали трансгендера, которого готовили для терактов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Вологде трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), завербованного украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) для совершения серии терактов на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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36-летний мужчина по паспорту Андрей представлялся Ольгой и ходил с накрашенными ногтями и в женской одежде. Он вступил в переписку с запрещенным легионом и готовился к терактам. Силовики пришли к нему домой. В ходе обыска они изъяли телефоны с перепиской.

Задержанный родился в Таджикистане, жил в России, также у него имеется гражданство Израиля. Раньше он занимался созданием интернет-магазинов.

15 января сообщалось, что прокуратура Марий Эл передала в суд уголовное дело о госизмене, в котором обвиняется 48-летняя местная жительница Вера Сидоркина, пытавшаяся вступить в террористический легион. Она вместе с ребенком была задержана при попытке перейти государственную границу, чтобы попасть на Украину.