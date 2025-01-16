У летевшего в Москву лайнера возникла проблема с крылом

У летевшего из Санкт-Петербурга в Москву самолета перевозчика «Аэрофлот» отказала противообледенительная система крыла. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, внештатная ситуация произошло 15 января в 13:05 по московскому времени на высоте 1,5 километра. Экипаж корабля доложил о поломке диспетчеру, но в итоге принял решение о посадке в аэропорту назначения — в Шереметьеве. На аэродроме объявили тревогу АСК код «Синий», борт приземлился штатно, говорится в публикации.

Самолет, выполнявший рейс из Нижнекамска в Москву, 15 декабря столкнулся с проблемой двигателя во время полета.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Рейс Санкт-Петербург — Пхукет, который выполняла российская авиакомпания «Икар», внезапно поменял курс в небе, после чего произвел посадку в незапланированном аэропорту.