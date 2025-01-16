Суд в Москве продлил арест «королеве марафонов» Блиновской

Савеловский районный суд Москвы продлил арест блогерше, «королеве марафонов» Елене Блиновской до 2 мая. Об этом в четверг, 16 января, сообщил журналист из зала суда.

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— Елене Блиновской продлили арест до 2 мая. Решение вынес Савеловский суд Москвы. Во время заседания ее муж Алексей признал их вину в дроблении бизнеса, но заработанные деньги назвал законными, — передает слова корреспондента Telegram-канал Shot.

Ранее Блиновская во время судебного заседания полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Однако, по словам ее юриста Ивана Морозова, налоговая ошибочно насчитала ей долги дополнительно на 350 миллионов рублей.

Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Ее долг составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с «королевой марафонов» и что означает статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».