Лесной пожар в аргентинской Патагонии уничтожил десятки домов

Лесной пожар, бушующий в аргентинской Патагонии, уничтожил десятки домов. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, огонь перекинулся на населенные пункты в горной провинции Чубут, в них проводится массовая эвакуация. Также лесные пожары уже охватили национальный парк Науэль-Уапи.

Отмечается, что распространению огня способствует сильный ветер. Ситуация также осложняется отсутствием в населенных пунктах гидрантов и водяных насосов. Кроме того огонь распространяется в труднодоступных районах, где возможно использование только вертолетов.