11-летний ребенок сорвался с каната и умер на тренировке по спортивному туризму в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации источника, тренировка проходила в спортзале 13-ой гимназии Красноярска. Во время подъема по канату мальчик случайно отстегнул от себя страховку, после чего упал на паркет. В результате падения ребенок погиб на месте.

Отмечается, что мальчик занимался в секции по спортивному туризму уже около 2 лет. По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» — в данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее 9-летний мальчик погиб под грудой снега в Красноярском крае.