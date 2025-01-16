На улице российского города разлилась «река»

В Калининграде из-за прорыва трубы на улице практически разлилась «река». Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

© Lenta.ru

Прорыв случился у Дома смотрителя на улице Багратиона в среду, 15 января. На опубликованных кадрах видно, что вода бьет из-под земли и заполнила собой пространство между двумя дорогами. Территория оцеплена. По словам журналистов, коммунальные службы должны устранить поломку в четверг, 16 января.

Ранее в Санкт-Петербурге во время уроков столовую в школе в школе № 507 в Московском районе залило кипятком. Причиной стал прорыв шланга, идущего к раковине в пищеблоке учебного заведения.

До этого в Новосибирске четыре этажа жилого многоквартирного дома на улице Сибиряков-Гвардейцев залило водой. По словам очевидцев, жидкость просочилась не только в жилые помещения, но и через стены здания снаружи.