Блиновский приехал в московский суд из зоны СВО

Муж блогера Елены Блиновской Алексей днем 16 января прибыл в Савеловский суд Москвы, чтобы выступить в качестве свидетеля по делу супруги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным SHOT, Блиновский впервые участвует в заседании по уголовному делу своей жены. В суд он прибыл из зоны спецоперации (ранее Блиновский присоединился к ВС РФ в качестве добровольца).

Адвокат блогера ранее сообщала, что Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Когда они увидели друг друга в зале, Блиновский подмигнул своей супруге, после чего его сразу же вывели обратно в коридор, отмечает SHOT.

Долг Блиновской исчез из базы задолженностей

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц, составлявший более 320 миллионов рублей. Сообщалось, что Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.