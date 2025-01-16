В Словакии студент с ножом напал на гимназию

В результате нападения ученика с ножом на гимназию в населенном пункте Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии погибли два человека, один находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Teraz.

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По данным портала, жертвами ученика стали учитель и два одноклассника. При этом, согласно информации медицинских служб, есть и другие пострадавшие, но их число неизвестно. На месте дежурят несколько бригад скорой помощи.

Преступник, которым оказался 18-летний молодой человек, находится в бегах.

«Полиция просит граждан о помощи в его поисках. На месте работают все экстренные службы, ведется расследование. Просим граждан, если они заметят упомянутого молодого человека, не связываться с ним, не пытаться его задержать, а немедленно звонить в полицию», — говорится в тексте.

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На данный момент задержан один подозреваемый.