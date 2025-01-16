Бывшего жениха Волочковой отправили в колонию за мошенничество

Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиненного по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, мужчина предлагал предпринимателям вложиться в его кондитерский бизнес. С каждым из партнеров он заключал договоры на определенный срок под проценты и пропадал, прекращая выплачивать долги.

Таким образом Дюран смог получить 100 миллионов рублей. Всего по его делу проходили 40 пострадавших.

Мужчина был задержан в Москве 22 сентября 2023 года.