Появилась новая версия смерти экс-мужа Седоковой

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что латвийский баскетболист Янис Тимма, возможно, не планировал совершать суицид и хотел просто привлечь внимание своей бывший жены Анны Седоковой. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Сообщалось, что рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером Седоковой на заставке.

В середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В декабре судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой.

«Можно предположить, что Тимма <…> просто хотел напугать, привлечь внимание бывшей жены. Но, к сожалению, не рассчитал», - заявил Игнатов.

Семья Яниса Тиммы выяснит, как он стал нищим после покупки квартир

Он добавил, что баскетболист мог надеяться на помощь прохожих. Криминалист отметил, что ситуацию прояснят результаты психолого-психиатрической экспертизы.