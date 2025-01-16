Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов, полностью признала вину по всем вменяемым статьям на заседании в зале Савёловского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

«Полностью признаю вину», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос обвинителя.

Таким образом, Блиновская признала вину в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

В конце августа Блиновская в суде признала вину только в неуплате налогов.

Особняк Блиновской собрались пустить с молотка

Ранее Федеральная служба судебных приставов подтвердила, что исполнительное производство в связи с банкротством Блиновской завершено.