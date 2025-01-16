Блиновская полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов
Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов, полностью признала вину по всем вменяемым статьям на заседании в зале Савёловского суда Москвы, сообщает РИА Новости.
«Полностью признаю вину», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос обвинителя.
Таким образом, Блиновская признала вину в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
В конце августа Блиновская в суде признала вину только в неуплате налогов.
Особняк Блиновской собрались пустить с молотка
Ранее Федеральная служба судебных приставов подтвердила, что исполнительное производство в связи с банкротством Блиновской завершено.