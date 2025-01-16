В Москве перекрывали часть Мясницкой улицы

Часть Мясницкой улице в Москве возле здания ФСБ перекрывали из-за появившегося подозрительного предмета. Им оказалась коробкой с бумагой, позднее экстренные службы прекратили работу. Об этом в четверг, 16 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Вечерняя Москва

— Неизвестный предмет, найденный на Лубянке, к счастью, оказался всего лишь коробкой с бумагой. Экстренные службы сворачивают работы, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Первыми о подозрительном предмете сообщили очевидцы. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб.

Ранее в конце декабря 2024 года сотрудники правоохранительных органов оцепляли улицу Плещеева на севере Москвы из-за подозрительного предмета, который схож с противопехотной миной «Лепесток». Позднее сообщения о якобы мине не подтвердились.