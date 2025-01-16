Нападение на школу предотвратили в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу. Об этом в четверг, 16 января, сообщает «МК».

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Отмечается, что нападение планировал уроженец Таджикистана, проживавший в столичном регионе без регистрации. По версии следствия, он вступил в одной из социальных сетей в группу «Колумбайн»*. В этой группе обсуждались варианты нападений на общеобразовательные учреждения.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у подростка три ножа и многочисленные записи. Следствие считает, что он готовил нападение на школу, передает издание.

Другое нападение произошло утром 10 января на курскую школу. Подросток из другого учебного заведения в балаклаве ворвался в здание и разбил молотком стекла. СМИ также сообщили, что планировавший напасть на школу в Курской области с ножами и молотком 16-летний подросток оставил послание в школьном чате.

До этого случай стрельбы из пистолета произошел в Еврейской автономной области — ученик седьмого класса пришел на школьные уроки с пневматом, после чего начал стрелять по одноклассникам.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.