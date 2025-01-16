Кричавшую о «русне» жительницу Москвы проверяют по статье о госизмене

Жительнице Москвы, которая оскорбила русских рабочих, грозит до 25 лет колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, ее проверяют по статьям о государственной измене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Во время пребывания женщины в СИЗО следователи изучили ее телефон и обнаружили переписки с украинскими радикалами. Им она повторила свои слова о ненависти к русским, а также заявила, что хочет сотрудничать с СБУ и устроить диверсию в Москве. Теперь к статье о хулиганстве, которое ранее возбудили следователи, могут добавиться еще четыре: о госизмене, сотрудничестве с иностранной организацией, а также о возбуждении ненависти.

Родители женщины заявили, что до конца 2010-х годов девушка считала себя обычной петербурженкой, пока вдруг не стала проводить время на проукраинских ресурсах. После этого ее поведение резко изменилось.

Напомним, что москвичка попала в поле зрения правоохранителей после того, как вышла к рабочим и стала оскорблять их. Инцидент произошел в одном из ЖК в Некрасовке в ноябре. Она утверждала, что они мешают ей поспать после бессонной ночи.