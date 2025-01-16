Индиец пришел в себя за несколько часов до своих похорон

В Индии 67-летний мужчина неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что он находился в больнице города Мангалур после перенесенного инсульта, когда его дыхание остановилось. Врачи диагностировали смерть, а его родственники начали собирать необходимые документы и готовиться к похоронам.

Мужчину перевозили на скорой помощи в его родной город, при этом за пять часов поездки он так и не подал признаков жизни. Однако врач заметил, что умерший слегка шевелит рукой.

Оказалось, что мужчина все это время дышал. После этого его поместили в реанимацию, где через несколько дней его состояние стабилизировалось и он пришел в сознание, передает News9Live.

До этого в Стамбуле в районе Фатих во время поминальной молитвы из гроба 80-летнего Халита Байшу начали доноситься странные звуки. Присутствующие в мечети обратили на это внимание и вызвали медиков.

Американец Винсент Толман, который не подавал признаков жизни на протяжении 45 минут, пришел в себя благодаря врачам и рассказал о том, что увидел. Толман заявил, что после случившегося осознал истинный смысл жизни и постиг великую ценность любви.