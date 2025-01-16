Куренков назвал контролируемой ситуацию с загрязнением акватории в Севастополе

В Севастополе обследовано и очищено 165 километров береговой линии, вывезено более 150 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Такие цифры были приведены на совещании федерального оперативного штаба по ликвидации последствий экологического бедствия.

"Ситуация с загрязнением акватории нефтепродуктами в Севастополе контролируемая. Необходимые силы здесь сосредоточены и оперативно проводится очистка побережья", - сказал на совещании глава МЧС России Александр Куренков.

Министр акцентировал внимание на трех направлениях работ: очистка акватории, береговой линии, а также утилизация собранных отходов.

"Убедился лично: все действия севастопольцев выверены, грамотны, и я благодарю всех, кто сегодня выполняет эту задачу: волонтеров, сотрудников профильных служб, сотрудников МЧС. Более 160 километров береговой линии разбиты на квадраты, идет постоянное обследование, где необходимо - уборка", - сказал Александр Куренков.

Сейчас в Севастополе развернуты два пункта приема пострадавших птиц и животных. Продолжается мониторинг акватории, есть анализ течений, ведется подготовка к штормам.