В ЛНР экс-боевика нацбатальона "Айдар"* осудили на 18 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы задержанного в Луганской Народной Республике сотрудниками УФСБ России по региону экс-боевика украинского националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом журналистам сообщили в региональном УФСБ России.

Сотрудники УФСБ России по региону задержали гражданина Украины, добровольно воевавшего в составе "Айдара" против мирных жителей Донбасса.

"Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и осудил на 18 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.