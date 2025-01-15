В Воронежской области загорелась нефтебаза после падения БПЛА

В одном из районов Воронежской области после падения нескольких беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, на месте уже работают оперативные службы.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев.

Он добавил, что вечером 15 января дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа несколько БПЛА. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.