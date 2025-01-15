Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане
Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, произошло при проведении сторонней организацией земляных работ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры республики.
Работы проводились вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана.
В ведомстве отметили, что полной потери связи не произошло, так как трафик был оперативно перенаправлен на резервные линии.
У миллионов россиян замедлился интернет из-за аварии
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в Татарстане было зафиксировано повреждение магистрального кабеля.