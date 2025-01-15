Власти Запорожья отказались от статуса потерпевших по делу генерала Попова

Власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в материалах рассматриваемого Тамбовским гарнизонным военным судом дела указано, что потерпевшей стороной является администрация Запорожской области.

«Сегодня в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области, который заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, так как действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено. Наоборот, он помог защитить территорию Запорожья от украинских боевиков», — пояснил источник.

Собеседник агентства заметил, что в связи с этим областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к Попову.

Напомним, что генерал-майор Иван Попов был арестован 17 мая, но 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Вместе с тем, с момента возбуждения уголовного дела генерал отвергал все обвинения.