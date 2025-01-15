Второй за сутки случай стрельбы в школе произошел в России

В Еврейской автономной области семиклассник стрелял в школе из пневматического пистолета, который ему купила мама для защиты от бродячих собак. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел накануне в школе в поселке Волочаевка-2. Во время урока физкультуры 13-летний ученик решил похвастаться перед одноклассниками оружием и начал хаотично стрелять.

«В результате четверо школьников от 13 от 15 лет получили небольшие травмы», - отмечает издание.

При этом мать школьника заявила сотрудникам полиции, что переживала за сына и купила ему пневматический пистолет, чтобы он смог защититься от бродячих собак. На нее составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

В Рязани произошла стрельба в школе

Сегодня стрельба произошла в школе в Московском районе Рязани. Ранение получил 14-летний подросток. По данным СМИ, пистолет был игрушечный, и школьники просто хотели проверить, есть ли в нем пули. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому в затылочной области.