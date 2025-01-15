Самолет Uzbekistan Аirways экстренно сел в Москве на одном двигателе

Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту Внуково на одном двигателе из-за отказа второго при заходе на посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

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По словам собеседника агентства, при заходе на посадку в аэропорт Внуково у самолета A-320 отказал двигатель.

Экипаж выполнил необходимые действия и принял решение о посадке на втором двигателе. Приземление прошло успешно. На борту самолета находились 132 пассажира.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае вертолет экстренно приземлился на автомобильную трассу. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, как вертолет стоит на трассе, при этом на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

9 января мужчина, летевший из Нижнекамска в Москву, на борту самолета заявил о наличии у него двух взрывных устройств и набросился с ножом на пассажирку. Из-за инцидента воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Шереметьево.