В Махачкале более 140 улиц остались без света

Более 140 улиц Махачкалы в Дагестане остались без электричества из-за возгорания на подстанции. Об этом сообщает администрация города.

"В Махачкале из-за возгорания на трансформаторной подстанции ограничено электроснабжение потребителей <…>. Без света более 140 улиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия направлены аварийные бригады.