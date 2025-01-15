В Махачкале более 140 улиц остались без света из-за возгорания на подстанции
Более 140 улиц Махачкалы в Дагестане остались без электричества из-за возгорания на подстанции. Об этом сообщает администрация города.
"В Махачкале из-за возгорания на трансформаторной подстанции ограничено электроснабжение потребителей <…>. Без света более 140 улиц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия направлены аварийные бригады.
"Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках", - добавили в пресс-службе.