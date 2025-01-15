Суд заочно арестовал бросившего ребенка в снег блогера

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, обвиняемого в насильственных действиях в отношении своего малолетнего ребенка. Как сообщает ТАСС, он будет находиться под стражей два месяца с момента его экстрадиции на территорию России или его задержания в стране

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В конце 2023 года у Косенко родился сын. В начале 2024-го блогер опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. На записи было видно, как ребенок исчезает в снегу, после чего видео прерывалось.

После этого в отношении Косенко возбудили уголовное дело по ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ (покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сам подозреваемый сперва утверждал, что на видео не младенец, а кукла, но потом попросил прощения за эту публикацию.

Сейчас Косенко грозит до 10 лет колонии. Он находится за пределами России и объявлен в розыск.