Проживающий в России сириец пойдет под суд из-за беременности 15-летней жены

В отношении бизнесмена из Сирии якобы возбуждено уголовное дело из-за беременности его 15-летней жены. Он отправил ее рожать в подмосковном Щелкове, однако врачи, узнав историю, обратились к силовикам. Теперь предпринимателю, по неподтвержденной информации, грозит минимум четыре года лишения свободы. Об этом в среду, 15 января, сообщили в соцсети.

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— Сирийский бизнесмен невозмутимо отправил свою беременную 15-летнюю жену рожать в один из московских роддомов. Невозмутимые врачи обратились в полицию, и вместо грязных памперсов молодой папашка получил уголовку за секс с несовершеннолетней. Собственной супругой. 15-летней. Теперь ему светит минимум четыре года лишения свободы, — пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина пояснил, что приехал вместе с женой в Подмосковье в 2022 году. Во время допроса сирийский бизнесмен утверждал, что на его родине такие браки в порядке вещей. Официального подтверждения истории и возбуждения уголовного дела нет.

Ранее бывшего заместителя министра обороны Великобритании Ивора Каплина задержали по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Членство мужчины в правящей Лейбористской партии было приостановлено несколько месяцев назад из-за серьезных обвинений, которые сам он отвергает.