В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге

Трое человек задержаны в округе Лос-Анджелес по подозрению в поджоге на фоне пожаров, которые бушуют в штате Калифорния вторую неделю. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл.

По его словам, ночью в воскресенье, 12 января, офицеры полиции выехали в Северный Голливуд на вызов в связи с обнаружением возможного подозреваемого в поджоге. Он использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар. Еще два задержания прошли в понедельник, 13 января.

Напомним, что сильные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. Огонь выжег часть Лос-Анджелеса и Малибу. На данный момент официальное число погибших составляет 24 человека. Уничтожено по меньшей мере 12 тысяч зданий, включая частные дома, в том числе и многих знаменитостей. Как отмечали метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветренная погода.

На прошлой неделе полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил, что дело о пожаре расследуется как дело о поджоге. 10 января сообщалось о задержании одного подозреваемого.