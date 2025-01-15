Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском регионе попал на видео

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Происшествие попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Волгоград ЧП».

На кадрах видно, как над предприятием поднимаются густые столбы дыма и яркого пламени. Местные жители предположили, что «что-то могло упасть на завод».

По данным V1.RU, возгорание было вызвано внутренними причинами, а не внешним воздействием. Сообщается, что загорелась установка №18 и два теплообменника.

«Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — пояснили изданию в оперативных службах.

Пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Энгельсе после удара беспилотника начался пожар. Здание предприятия получило повреждения.