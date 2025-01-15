Грабители обнесли дачу петербургского депутата на 15 млн рублей

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Погорелов столкнулся с кражей — из его загородного дома вынесли деньги и имущество почти на 15 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Жилье, в котором произошло хищение, расположено во Всеволожском районе Ленобласти, в деревне Куялово. Сумма украденных средств составила 4,5 млн рублей. Вынесенные из дома золотые украшения, монеты и личные вещи оцениваются в 10,1 млн рублей. По словам источника, за двухэтажным коттеджем в деревне Куялово приглядывала женщина.

«10 января она обнаружила, что на первом этаже был отжат стеклопакет. Также было заметно, что в доме кто-то был», - отметил собеседник.

Сам владелец дома в момент кражи отсутствовал — он был в другой стране. Погорелов вернулся домой в минувший понедельник. Тогда он и обнаружил отсутствие дома денег и ценных вещей. О ситуации он доложил правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что грабители сумели проникнуть в дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и украсть чемпионские перстни за победы хоккеиста в Кубке Стэнли.