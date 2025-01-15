В Москве при пожаре в ЖК "Савеловский сити" пострадали три человека

В квартире жилого комплекса "Савеловский сити" из-за возгорания на 20 кв. м пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В одной из квартир ЖК произошел пожар на площади 20 кв. м, в результате чего лопнули трубы горячего водоснабжения. Три человека пострадали, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар ликвидирован. На месте работают оперативные службы.