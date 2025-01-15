МЧС: на юге Москвы ликвидировали пожар в ангаре

Сотрудники МЧС потушили пожар в ангаре на площади 600 квадратных метров на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении, опубликованном в 4:43 по московскому времени.

Незадолго до этого сообщалось, что тушение пожара в ангаре в Варшавском проезде осложнялось тем, что рядом находится магистральная газовая труба. Причина возгорания устанавливается. Еще один ангар горел в поселке Первомайский Московской области 10 января. Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Специалистам ведомства тогда удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседнее помещение.

В результате происшествия обрушилась кровля строения на площади 700 квадратных метров, добавили в министерстве. Информация о пострадавших не появлялась. До этого в Москве на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки. К тушению привлекли 37 специалистов ведомства и десять единиц техники. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.