Полиция опровергла сообщение об аресте главы охраны президента Юн Сок Ёля

Правоохранительные органы Южной Кореи опровергли информацию об аресте исполняющего обязанности директора службы охраны президента страны Ким Сон Хуна. Об этом, ссылаясь на специальную группу по расследованию попытки введения в стране военного положения, сообщает южнокорейский телеканал KBS.

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По имеющимся достоверным данным, по состоянию на 09:30 по местному времени (03:30 мск) Ким Сон Хун арестован не был. Ранее некоторые южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Сон Хуна задержали полицейские. 15 января сообщалось, что южнокорейская полиция пытается арестовать руководителей охраны президента страны - Ким Сон Хуна и начальника одного из департаментов спецслужбы Ли Кван У.

Полицейские находились перед резиденцией президента в Ханнамдоне и уговаривают сотрудников охраны пропустить их внутрь, для того чтобы задержать Ким Сон Хуна и Ли Кван У.