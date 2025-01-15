СК обвинил инженера в разливе мазута при прорыве дамбы в Приморье 2023 году

Следственный комитет РФ обвинил инженера в разливе мазута при прорыве дамбы в Приморье в 2023 году. Сообщение ведомства передает РИА Новости. Обвинение в халатности предъявлено главному инженеру АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей" Виталию Карпову.

По версии следствия, по вине инженера разлившийся мазут загрязнил свыше 7 тыс. кв. м почвы. В вину Карпову вменяют то, что он не организовал обследование резервуаров и приемных емкостей в котельной в Уссурийске, в результате чего из-за неплотно закрытой крышки емкости для хранения мазута нефтепродукт разлился после затопления котельной в результате прорыва дамбы. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута.

Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц. 10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера "Волгонефть-239", выброшенного морем в районе поселка Тамань.