МЧС: в Хасавюрте локализовали пожар в крупном мебельном цехе

Сотрудники МЧС локализовали пожар в мебельном цехе в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

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Сообщения о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступали.

О крупном пожаре в городе Хасавюрт в Дагестане стало известно в ночь на 15 января. Двухэтажное здание мебельного цеха загорелось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь также перекинулся на жилой дом, находящийся неподалеку.

Еще одно возгорание произошло накануне в жилом доме в поселке Каргала Оренбургской области. В результате случившегося двое детей 3 и 11 лет погибли, еще четверо получили различные травмы.