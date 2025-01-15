МЧС: в Хасавюрте локализовали пожар в крупном мебельном цехе

В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

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По данным ведомства, пожар локализовали сотрудники МЧС, его площадь не уточняется.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash писал, что четыре частных жилых дома загорелись в Хасавюрте на фоне пожара в мебельном цеху.

Отмечалось, что из огня спасли семь человек, в том числе четверо детей. Площадь возгорания в микрорайоне Бальюрт составляла более 1,5 тысячи «квадратов».

До этого в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя. В здании частично обрушилась кровля. На лечении в медицинском учреждении находились российские военнослужащие, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.