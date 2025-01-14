В Карелии женщина стала жертвой упавшей с крыши здания глыбы льда

В Петрозаводске женщина погибла в результате упавшего ей на голову с крыши школы ледяной глыбы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Карелия.

«14 января 2025 года, в вечернее время произошло падение с крыши здания на улице Советской в городе Петрозаводске скопления льда и снега, в результате которого выходившая из здания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что прокуратура начала проверку по факту происшествия, повлекшего за собой гибель человека. По результатам экспертизы будет дана оценка качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.

По итогам проверки также решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.