В Стамбуле за сутки от контрафактного алкоголя умерли 11 человек

В Стамбуле в течение суток жертвами отравления поддельным алкоголем стали 11 человек, в больницы обратились 38 граждан, большинство из которых иностранцы, сообщило госагентство Anadolu.

В Стамбуле на фоне массового отравления контрафактным алкоголем за сутки погибли 11 человек, что передает РИА «Новости». Всего в местные больницы с жалобами обратились 38 человек, среди которых 26 иностранцев.

Среди погибших пятеро граждан Узбекистана, которые приобрели алкоголь в районе Аксарай. Генконсульство Узбекистана подтвердило эту информацию. Случаи отравления были зарегистрированы в Стамбуле с конца ноября, и по состоянию на начало 2025 года не менее 37 человек погибли.

Местная полиция уже задержала 36 подозреваемых, связанных с производством и распространением поддельного алкоголя, 14 из которых арестованы. В ходе обысков в более чем тысяче магазинов и заведений специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактной продукции.