Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries в Иркутской области

В Черемхово неизвестный мужчина зашел в пункт выдачи компании Wildberries и устроил взрыв, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом пишет РИА Новости.

Глава региона пояснил, что злоумышленник принес в ПВ неопознанный предмет и поджег его.

«Произошел хлопок и пожар на площади 4 квадратных метров. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — отметил Кобзев.

По его словам, на месте работает мэр города Черемхово и оперативные службы. Он добавил, что поставлена задача оперативно найти нарушителя.

Напомним, что в марте 2021 года в результате взрыва газа в пункте выдачи заказов Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии пострадали пять человек. Пожар уничтожил часть товаров и технику в помещении.