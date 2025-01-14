Француженка ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла 830 тысяч евро

Во Франции 53-летняя женщина по имени Анна, доверившись мошеннику, который выдавал себя за актера Брэда Питта с помощью нейросети, ушла от мужа-миллионера и потеряла около 830 тысяч евро (почти 88 миллионов рублей). Об этом сообщает 7sur7.

Отмечается, что Анна является дизайнером интерьеров. В 2023 году она решила зарегистрироваться в социальных сетях, чтобы поделиться фотографиями из отпуска, который она проводила на горнолыжном курорте вместе с мужем и дочерью. Там же ей написала некая «Джейн Этта Питт», которая представилась матерью актера и заявила, что Анна является именно той женщиной, которая нужна ее сыну.

Позже женщина начала общаться и с самим Брэдом Питтом. Мошенник смог убедить свою жертву в том, что он является актером с помощью фотографий сгенерированных нейросетью. Сначала между ними было только общение, которое вскоре переросло во флирт. В итоге фейковый Брэд Питт даже решил сделать Анне предложение, однако за то, чтобы получить подарок от жениха, ей нужно было заплатить более пяти тысяч евро за таможню.

Через время мошенник убедил свою жертву, что нуждается в лечении из-за рака почек, попросив у нее денег на лечение. Свою просьбу он объяснил тем, что его счета были «заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли». Француженка поверила ему и несколько раз высылала ему тысячи евро. Всего она отдала 830 тысяч евро.

К тому моменту женщина уже развелась со своим мужем. Кроме того она поссорилась с дочерью и потеряла много друзей. То, что ее обманывают француженка поняла только, когда увидела настоящего Питта в компании его нынешней девушки Инес де Рамон. После этого женщина оказалась в больнице из-за тяжелой депрессии.